Dit stukje Berlijnse Muur was nog niet (op)gevallen 14 augustus 2018

In Duitsland is een tot nu onbekend deel van de Berlijnse Muur ontdekt. In juni werd het stuk per toeval gevonden door een groepje wandelaars in de buurt van de inlichtingendienst aan de Ida-von Arnim-straat. Het stuk is ongeveer twintig meter lang en werd opgenomen in de lijst met monumenten. Het maakte deel uit van een muur van de zogenaamde perimeterbeveiliging - een bijkomende beveiliging van de eigenlijke Muur. De Stichting Berlijnse Muur heeft de echtheid bevestigd. Het was gisteren precies 57 jaar geleden dat werd begonnen met de bouw van de 155 kilometer lange muur. De scheiding van de stad eindigde met de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989. (PhG)

