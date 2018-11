Dit stéékt toch, Duivels? 20 november 2018

00u00 0

Het begon een beetje zoals bij de Rode Duivels: 2-0 na twintig minuten en dus leek de buit binnen voor Duitsland. Maar in de slotminuten kwam Oranje nog langszij dankzij Quincy Promes en Virgil van Dijk (foto). Een gelijkspel volstond: Nederland gaat naar de Final Four, in tegenstelling tot wereldkampioen Frankrijk - en België.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN