Exclusief voor abonnees Dit staat in de nota 27 november 2019

00u00 0

Arbeidsmarkt

Magnette vond een consensus tussen de partijen om tegen 2024 minstens 75% van de Belgen op beroepsactieve leeftijd aan het werk te krijgen. Ook in de regionale regeerakkoorden was dit een speerpunt. Ter vergelijking: in het tweede kwartaal van 2019 bedroeg de werkzaamheidsgraad in ons land 71%.

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu