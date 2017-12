Dit smaakt naar meer 00u00 0

Hoogtepunt van het Internationaal X-Mas jeugdtoernooi was een vernieuwde editie van het All Star Game. Het laatste dateerde al van 2002 in de toenmalige Mister 'V'-arena van landskampioen Oostende. Ditmaal mocht een volle Kortrijkse 'Lange Munte' genieten van een stevig gevuld basketavondje. Een dunk contest en three-point-shootout en natuurlijk de wedstrijd zelf lieten geen enkele basketfan onberoerd. Met 'Mister NBA' Kris Schoeters, Michael Schack - drumvirtuoos van onder andere Netsky - en MC Lightning zat de ambiance er dan ook van bij het openingsmoment in. Zonder rasschutter Jean Salumu (blessure aan de vinger) werd de finale van het 3pt contest door Luikenaar Terry Deroover en Carolo Alexander Libert betwist. Eerstgenoemde haalde het met een schitterende 21 punten tegenover 14. Hoogvliegers van de avond waren Antwerpenaar Hans Vanwijn en de Limburgse 'veteraan' Wen Mukubu. De Limburgse guard sprong eerst los over een dame uit het publiek. Vanwijn reageerde met een 'alley-oop windmill' die als enige de perfecte 30 punten van de jury kreeg. Mukubu won uiteindelijk met een achterwaartse 'double pump'.

