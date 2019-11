Exclusief voor abonnees Dit moet toch een boost geven Genk strijdvaardig, maar nu wel stunt nodig om te overwinteren 06 november 2019

Allerminst een afgang op Anfield. Ondanks een vroege achterstand toonde Racing Genk zich strijdvaardig in Liverpool. Voor rust deed Samatta de bezoekers dromen: met een rake kopbal zorgde hij voor de 1-1. Alleen schoot Oxlade-Chamberlain de droom al snel aan diggelen. Samatta hield dan ook een dubbel gevoel over aan de nederlaag, trots maar ook teleurgesteld. "Da's normaal als je goed speelt en toch verliest", aldus de Tanzaniaanse spits. "Voor mij was onze prestatie ook geen verrassing. Tegen sterke teams spelen we altijd sterk." De aanvaller zit nu aan zestien Europese goals voor Genk, enkel Jelle Vossen doet beter met achttien treffers. "'t Was een prima voorzet van Heynen. In Tanzania zal mijn goal waarschijnlijk voor dolle taferelen gezorgd hebben. Hier waren ze al lang op aan het wachten. Jammer dat de goal geen punten oplevert." Stunten tegen Salzburg is nu een must voor Genk om Europees te overwinteren. Maar belangrijker: hoeveel vertrouwen putten de Limburgers uit de prestatie van gisteren? Met een cruciaal duel tegen AA Gent voor de boeg moeten Mazzu en co hopen dat het genoeg is. "Dit niveau moeten we doortrekken naar de competitie", besluit Samatta. "Of we daar ook in een 3-5-2 moeten spelen? Als spits krijg ik iets minder de bal. Maar als we ervan overtuigd zijn dat dat de juiste optie is, dan wel." (VDVJ/TLB)

