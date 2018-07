Dit krijg je als je nú stopt met werken 05 juli 2018

Op mypension.be kan je niet alleen zien wanneer je ten vroegste met pensioen kan en hoeveel je dan krijgt per maand. Je kan ook simulaties maken: fictieve data ingeven waarop je stopt met werken en weten wat dat financieel betekent. "Zo kunnen mensen een geïnformeerde keuze maken", aldus minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). Zo kan je ook zien hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd en je dus zou krijgen als je vandaag stopt met werken. Later dit jaar kunnen zelfstandigen en werknemers - net als ambtenaren - ook de impact van het afkopen van studiejaren berekenen. In een later stadium weet je ook wat een jaar deeltijds werken betekent voor je pensioen. (ARA)