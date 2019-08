Dit kon de drugshond niet missen PhG

07 augustus 2019

Agenten van de grenspolitie in Californië hebben een smokkelaar onderschept met niet minder dan 114 pakjes methamfetamine in zijn wagen. De drugs, die werden ontdekt door een speurhond, zaten verstopt in de deuren en de koffer van de Mazda. De 33-jarige Amerikaan werd gearresteerd. Methamfetamine is een sterk oppeppend middel dat behoort tot de groep van de amfetamines. De lading was ongeveer 220.000 euro waard.