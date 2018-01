Dit kinderdagverblijf laat kindjes buiten slapen in speciaal 'vogelnestje' Peter Lanssens

Kinderdagverblijf De Toekomst Infano in het West-Vlaamse Avelgem laat baby's voortaan buiten slapen in een houten constructie die veel weg heeft van een duiventil. "Niet opzettelijk, want zulke buitenbedjes hebben overal die typische vorm", zegt verantwoordelijke Elke Rasschaert.

"We noemen het liefkozend ons vogelnestje." Dat buiten slapen gezond is voor kleintjes, wisten we al langer. Het is goed om de luchtwegen sterker te maken, kinderen slapen beter buiten omdat het stiller is én het brengt hen dichter bij de natuur. Ze slapen in een speciale slaapzak met body, handschoentjes en muts bij temperaturen van -7 tot 16 graden, in een lichtere slaapzak zonder muts en handschoentjes tussen 16 en 22 graden en in een gewone body boven de 22 graden.

