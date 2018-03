Dit jaar wél bonus voor Brito 02 maart 2018

00u00 0

Nu de resultaten van AB InBev weer beter zijn, krijgt topman Carlos Brito een extraatje. Die zag zijn bonus vorig jaar geschrapt omwille van teleurstellende prestaties. Brito ontvangt een variabele verloning van 5,1 miljoen euro. Ter vergelijking: twee jaar geleden kreeg Brito 2,96 miljoen. De variabele verloning is een belangrijk onderdeel van AB InBev's loonbeleid en moet de managers aanzetten om de doelstellingen te halen. Ze krijgen het in cash uitbetaald, maar worden aangezet om tot 60% te investeren in aandelen, waarbij ze aantrekkelijke kortingen krijgen. Brito's vast loon, zoals bepaald in zijn contract, bleef stabiel op 1,34 miljoen euro.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN