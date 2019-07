Exclusief voor abonnees Dit jaar rendement van 11,7% op fondsen voor pensioensparen 08 juli 2019

Het is voorlopig een goed jaar voor wie aan pensioensparen doet. De vijftien Belgische fondsen hebben sinds 1 januari een rendement van gemiddeld 11,7% geboekt. Dat schrijft 'De Tijd'. Dat is vooral te danken aan de aandelen- en obligatiemarkten. Vooral de dynamische fondsen boeken veel winst, omdat die in aandelen investeren. Defensieve fondsen minder, want zij kiezen vooral voor obligaties. De 1,6 miljoen landgenoten met een pensioenspaarfonds hadden eind 2018 een spaarpot van gemiddeld 11.333 euro. De doorsnee pensioenspaarder heeft in 2019 tot dusver al 1.326 euro verdiend.