Dit jaar meer aanvragen dan in 2016: 1 op 2 asielzoekers mag blijven Dieter Dujardin

05u15 0 BELGA Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. De Krant Terwijl het terugsturen van Soedanezen voer blijft voor een mediagenieke strijd tussen Theo Francken (N-VA) en de oppositie, overtreft het aantal asielaanvragen het niveau van 2016. Meer dan 10.000 mensen werden in 2017 erkend als vluchteling.

"Theo Francken heeft het bloed van gefolterde mensen aan zijn handen. Hij moet aftreden." De PS zet haar strijd tegen de staatssecretaris voor Asiel en Migratie in alle hevigheid verder nu gebleken is dat Francken al in oktober door het vluchtelingencommissariaat (CGVS) op de hoogte gebracht werd van de risico's op mensenrechtenschendingen in Soedan. Verderop in deze krant verdedigt Charles Michel de N-VA'er. "Ik stoor me soms aan zijn provocatieve communicatie, maar tegelijk wordt er al te vaak een karikatuur gemaakt van het beleid", aldus de premier. Daarom besloot onze redactie het jaareinde aan te grijpen om gewoon eens naar de naakte cijfers te kijken.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee