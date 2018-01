Dit jaar dubbel zoveel trajectcontroles 25 januari 2018

Het aantal trajectcontroles in Vlaanderen zal dit jaar stijgen van 31 naar 68. "Op 34 gewest- en 3 snelwegen bouwen we vaste flitspalen om naar digitale camera's die de gemiddelde snelheid over het traject meten", antwoordt minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een vraag van Joris Vandenbroucke (sp.a). "Goede beslissing", vindt die laatste. "Nu we overal trajectcontroles aan het installeren zijn, kunnen meer mensen vrijgemaakt worden voor alcoholcontroles. Want samen met snelheid blijft drank de voornaamste killer in ons verkeer."