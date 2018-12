Dit jaar al 30 Lotto-miljonairs 15 december 2018

Elke week kruist gemiddeld één Belg de zes juiste cijfers aan op z'n Lotto-formulier. Van de 49 jackpotwinnaars die dat dit jaar al opgeleverd heeft, mogen er zich 30 Lotto-miljonair noemen. Grootste gelukvogel was een vrouw uit Oost-Vlaanderen: zij werd in één klap 6,5 miljoen rijker. Dat laat de Nationale Loterij weten. Sinds het 40 jaar oude spel zes maanden geleden vernieuwde en de winstkans verdubbelde, neemt een recordaantal Belgen eraan deel. De 59 miljoen bulletins die dit jaar al ingediend werden, leverden bijna 24 miljoen kleine en grote winnaars op - eveneens een record. Samen streken zij zo'n 25 miljoen méér op dan in 2017.