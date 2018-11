Dit jaar al 25 'fume events' in België 08 november 2018

Het voorbije jaar zijn er al 25 meldingen over 'fume events' binnengekomen bij Belgische luchtvaartmaatschappijen. Dat cijfer is door de FOD Mobiliteit bevestigd aan VTM Nieuws. "Elke luchtvaartmaatschappij moet incidenten melden en dat is in 2018 tot hiertoe al 25 keer gebeurd", aldus Sven Heyndrickx. Hij benadrukt dat de overheid op Europees niveau samen met de sector naar oplossingen zoekt. (JBG)