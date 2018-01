Dit jaar al 1.000 nieuwe leden voor N-VA 20 januari 2018

De N-VA heeft dit jaar al 1.000 nieuwe leden geregistreerd. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken laten weten via Twitter. De voorbije week alleen al kwamen er liefst 400 leden bij. Vorige week had voorzitter Bart De Wever nog aangekondigd dat er in de eerste 12 dagen van het nieuwe jaar 600 nieuwe leden waren bijgekomen. Volgens Francken mogen de nieuwe leden binnenkort een dankbrief van De Wever verwachten.