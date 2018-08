Dit is waarom Courtois per se naar Madrid wilde 10 augustus 2018

Thibaut Courtois (26) is nu echt een speler van Real Madrid. Na alle geplogendheden - medische keuring, officiële handtekening, voorstelling aan de fans - werd de achterliggende reden voor zijn transfer op de gevoelige plaat vastgelegd. Naast het prestige dat bij de Koninklijke hoort, kiest Courtois natuurlijk ook voor zijn kinderen. Dochtertje Adriana (3) en zoontje Nicolás (1) verblijven in de Spaanse hoofdstad bij hun moeder Marta Dominguez, met wie de doelman nog een goede band heeft. In Londen werd het gemis voor de jonge papa steeds groter. Voor deze hereniging heeft Courtois een gevoelige loonsvermindering over.

