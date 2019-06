Exclusief voor abonnees Dit is óók het plasticprobleem 04 juni 2019

Over de hele wereld sterven almaar meer zeevogels nadat ze plastic hebben opgegeten. Maar bij deze Chinese kuifstern zit het stukje plastic - vermoedelijk afkomstig van een ballon - nog niet in z'n maag, maar rond z'n bek. Al is dat niet minder aangenaam, natuurlijk, want het dier - dat z'n nest bij de sterk vervuilde Taiwanese Lanyangrivier heeft - probeerde het ding tevergeefs van zich af te schudden. "Het leek alsof de andere vogels wisten dat het fout was, maar niet konden helpen", klinkt het bij de Taiwan Bird Photography Club, die het beeld verspreidde.

