Dit is ook corona: amper file op wegen 14 maart 2020

00u00 0

De wegen in Vlaanderen en Brussel kenden gisteren een opvallend rustige ochtendspits, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat was aangenaam voor fietsers die een rustige rit kenden én voor chauffeurs die voor een keertje zonder opstoppingen op pad konden. Rond 8 uur was er slechts 13 kilometer file op onze wegen. Opvallend weinig - doorgaans ligt het gemiddelde op 155 km in de ochtendspits. Wie toch in de file stond, deed dat vooral op de A12 en de Antwerpse ring. Ook op het spoor was het gisteren erg rustig.

