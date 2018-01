Dit is niet de laatste ontslagronde: "Binnen enkele jaren is het weer prijs" Carrefour schrapt 1.233 jobs, maar dat is niet genoeg Heidi Gabel

26 januari 2018

05u45 0 De Krant 1.233 jobs weg, en het personeel was de zware sanering van 2010 nog niet vergeten. "Maar nóg is dit niet genoeg", zeggen retailexperts. "Als Carrefour niet grondiger ingrijpt, zal het geen acht jaar duren voor het weer prijs is."

Dat Carrefour zó fors ingrijpt, sloeg het hele land met verstomming. Maar dat die maatregelen vooral in de hypermarkten genomen worden... Dat had zowat iedereen zien aankomen. Daar situeert zich volgens alle retailexperts immers de kern van het probleem. "Het is een publiek geheim dat een tiental van die winkels, die je alleen bij Carrefour vindt, al jaren verlies draaien. Dat kan natuurlijk niet blijven duren", zegt Stefan Van Rompaey van de gespecialiseerde website 'RetailDetail'.

Bol.com en co

De reden is simpel: de hypermarkten - waar je zowat álles vindt, van vers brood over ondergoed tot een nieuwe mixer - zijn niet meer van deze tijd. "De manier waarop we onze aankopen doen, is de voorbije vijftien jaar razendsnel veranderd", legt Els Breugelmans, winkelexperte aan de KU Leuven, uit. Wat we 's avonds eten? Dat beslissen we een dag of zelfs een paar uur op voorhand. Ervoor omrijden doen we al zeker niet - we stoppen wel even in een buurtwinkel op weg naar huis. Op zaterdag uitgebreid gaan winkelen in een grote hypermarkt: kent ú nog veel mensen die het doen? "Maar ook buiten die grote wekelijkse boodschappen is dat soort winkels zijn meerwaarde kwijt", zegt Breugelmans. "Wie een nieuwe tv wil kopen, krijgt beter advies in een elektrozaak. Voor wie al weet wélke tv hij wil, is het makkelijker en vaak goedkoper om die online te bestellen."

