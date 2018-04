Dit is hem De World Press Photo van 2018 13 april 2018

Een foto van een Venezolaanse man die in brand staat tijdens gewelddadige protesten tegen president Nicolás Maduro in Caracas is verkozen tot beste foto van het jaar. Fotograaf Ronaldo Schemidt won de World Press Photo 2018 met een beeld van de lopende 28-jarige José Víctor alazar Balza met een masker op zijn gezicht. De foto is gemaakt op 3 mei 2017 tijdens confrontaties met de politie. De jongeman vloog in brand toen een gastank van een motor explodeerde. Hij heeft het incident overleefd, maar liep eerste- en tweedegraads brandwonden op.

