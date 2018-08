Dit is de Antwerpse flat van Kris Peeters, door De Wever zijn ‘buitenverblijf’ genoemd Jan Segers

11 augustus 2018

00u00 0 De Krant Het is mevrouw die de deur opent, twee hoog in de Goede Hoopstraat, hartje stad. "Kom binnen. Voilà, hier wonen wij dus." Meneer vult aan. "Dit is onze thuis." Ann en Kris Peeters (CD&V) zijn de bekendste huurders van Antwerpen. Passanten, noemde Bart De Wever (N-VA) hen. "Spijtig dat hij dat zegt." Op 14 oktober daagt Peeters hem hier uit. "Antwerpen heeft meer nodig dan een burgemeester. Deze stad verdient een burgervader."

Nee, het heeft geen zin om volgende week te controleren of de heer en mevrouw Peeters wel degelijk hun nachten doorbrengen in de Goede Hoopstraat. U zult hen daar niet aantreffen. "Ik ben mijn leven aan het beteren", lacht de vicepremier, hij die doorgaans als enige toppoliticus in het land blijft als de rest in verre buitenlanden zit. "De koffers staan klaar voor Griekenland. We gaan straks een volle week met vakantie." En daar is zijn echtgenote blij om. "In een boetiekhotelletje in de buurt van de berg Athos gaan we genieten van de zee, de zon, de natuur en de rust", zegt Ann. "We vliegen op Thessaloniki." Haar man knipoogt. "Nee, niet met Ryanair."

Zelden was er om de verhuis van een politicus meer te doen dan om die van Kris Peeters vanuit Puurs naar Antwerpen. De inzet: 't Schoon Verdiep, waar nu Bart De Wever zetelt. Over die verhuis zei De Wever eind vorig jaar in onze krant het volgende: "Peeters huurt hier iets. Dat doet hij alleen maar om te kunnen deelnemen aan de stadsverkiezingen met als enige bedoeling om mij te koeioneren. Dat appartement in Antwerpen is zijn buitenverblijf. Niet zijn thuis." Een jaar lang reageerde Peeters daar amper op. "We zijn nogal gesteld op onze privacy." Voor uw krant zette hij uiteindelijk toch de deur van zijn huurflat open. "Dit is niet ons pop-upappartement."

Mooi. Ruim. Rustig. Het Zuid en de Schelde vlakbij. Dat kon erger.

Zij: "Ja! Ik had hier meteen een klik mee. Twee ruime slaapkamers, een gevoel van openheid, kelder, garage, fietsenberging, alles erop en eraan. En achteraan hebben we een terras dat uitgeeft op de tuintjes van de Riemstraat hierachter. Dit is het centrum van de stad, maar we worden hier wakker met de vogeltjes, niet met het geraas van de ochtendspits."

U klinkt enthousiast, en terecht. Toch hoorden we altijd dat vooral u het was, mevrouw, die moeite had met het vertrek uit Puurs.

Zij: "Makkelijk was dat niet. Maar ik ben nogal soepel. Ik pas me snel aan. En ik hou van deze buurt. Veel leven, ook 's avonds. We hebben het hier erg naar onze zin. We gebruiken vaak de rode stadsfietskes om ons te verplaatsen."

Is dit nu jullie huis of jullie thuis?

Hij: "Onze thuis. We hebben ons huis in Puurs niet verkocht en af en toe gaan we daar nog wel eens heen, bijvoorbeeld om van de tuin te genieten. Maar hier is waar we wonen."

Huren, benadrukte Bart De Wever. Waarmee hij bedoelde: dit is tijdelijk.

Hij: "Dat vind ik een spijtige uitspraak. In Antwerpen leven er ongeveer 250.000 huurders. Zijn dat dan allemaal geen volwaardige Antwerpenaars? Allemaal passanten? Het is bovendien niet zo dat we nu pas zijn verhuisd, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die indruk wilden we vermijden. Inmiddels zijn we hier ingeburgerd."

Zij: "Doe gerust navraag in de buurt. Iedereen kent ons hier."

Hij: "De bakker. De krantenman. De terrasjes. De restaurantjes vooral. Mag ik u een tip geven? Doe nog deze maand de pop-uprestaurants van Bocadero aan de Waagnatie. Wij hebben er nu drie van de vier gedaan. Aanrader."

