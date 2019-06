Exclusief voor abonnees Dit had zoveel erger kunnen aflopen 21 juni 2019

In het West-Vlaamse Deerlijk is een vrachtwagenchauffeur in de problemen geraakt nadat hij een spooroverweg was overgestoken. Meteen daarna moest hij rechts afslaan, maar hij schatte z'n bocht vermoedelijk verkeerd in. Daarop is de trucker beginnen te manoeuvreren, tot plots de slagbomen naar beneden gingen. De aanstormende trein kon een aanrijding niet meer vermijden. Gelukkig werd enkel het achterste deel van de vrachtwagen geraakt. Bij de klap raakten drie van de naar schatting honderd treinreizigers lichtgewond. De trucker bleef ongedeerd. (AHK)