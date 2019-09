Exclusief voor abonnees Dit deed Dorian Dodental stijgt tot 7, ravage is enorm 05 september 2019

Op de Bahama's is het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de doortocht van orkaan Dorian gestegen tot zeven. Dat zegt de premier van de eilandengroep, Hubert Minnis, die vreest dat het aantal nog zal toenemen. Duidelijk is dat de krachtige orkaan het van toerisme afhankelijke land zwaar gehavend heeft achtergelaten. Op zijn hoogtepunt raasde de orkaan met snelheden van bijna 300 kilometer per uur over de Bahama's heen. Zeker 13.000 huizen zijn beschadigd. Op sommige plaatsen staat het water 1,80 meter hoog en blijft het nog stijgen. Hulpverleners bereiden zich voor op een humanitaire crisis nu de omvang van de schade en het menselijke leed langzaam duidelijk wordt.

