Dit 17-jarige hulpje van de Sint is echt zwart en vindt daar niks racistisch aan: “Sinterklaas is gewoon een kinderfeest” Dietert Bernaers

26 november 2018

05u00 0 De Krant "Die hele heisa rond zwarte piet is nergens voor nodig." Zeg dat Rocco Zola Landu het gezegd heeft. Deze 17-jarige West-Vlaming maakte afgelopen weekend zijn debuut als zwarte piet en daar kwam weinig schmink aan te pas, want Rocco's roots liggen in Congo.

Rocco volgt in Roeselare een opleiding lassen. Zijn leraar, Kurt d'Haene, is al vier jaar actief als hulpsint en kon nog wel een enthousiaste zwarte piet gebruiken. "Rocco zit al een tijdje in mijn klas. Hij zou een ideale zwarte piet zijn, vond ik. Niet vanwege zijn huidskleur, maar omdat hij een charismatische kerel is. Vriendelijk, geëngageerd, geweldig goed met kinderen... Ik heb hem voorgesteld om eens met mij mee te gaan als zwarte piet."

Schoentje zetten

Rocco aarzelde niet. "Waarom niet, hé? Het leek me leuk om te doen, eens 'iets anders'. Sinterklaas met zijn pieten: dat is echt een mooie traditie, vind ik. Mijn ouders zijn 22 jaar geleden uit Congo naar hier gekomen. Ik ben hier dus geboren, en ben opgegroeid met het Sinterklaasverhaal. Mijn broers, zussen en ik zetten vroeger onze schoentjes klaar 's avonds om de ochtend nadien de trap af te stormen om te zien wat de Sint voor ons had gebracht."

"Toen ik wat ouder werd, heb ik me heel even vragen gesteld. Waarom zijn die pieten eigenlijk zwart? Het antwoord was duidelijk: niet omdat ze uit Afrika komen, maar omdat ze door de schoorsteen moeten. Dit is een traditie die al vele jaren meegaat, en waar de meeste mensen helemaal geen racisme in zien. Dat de pieten knechten zijn van de Sint, dat is gewoon het 'spel'. Waarom zouden we dat allemaal ineens moeten veranderen? Wat mij betreft, is die hele heisa nergens voor nodig. Ik ben ook blij dat het in Vlaanderen al bij al nogal meevalt."

Brede glimlach

Rocco weet nochtans wat racisme is. "Nu ben ik bijna twee meter en doe ik aan boksen: niemand die er ook maar aan denkt om iets naar me te roepen (lacht). Maar vroeger toen ik nog kleiner was, ben ik toch dikwijls uitgemaakt voor 'vuile neger' of 'bamboela'. Dat is puur racisme en daartegen moet streng opgetreden worden, maar de sint en zijn pieten: laat die traditie maar rustig voortbestaan. Het is een kinderfeest dat met racisme geen uitstaans heeft."

Rocco kreeg veel leuke reacties afgelopen weekend. "Ik ben een paar keer aangesproken door ouders. Ze wilden graag weten of ik dit allang deed. De reacties die ik kreeg, waren heel positief. 'Echt chapeau dat je dit doet'. Het heeft enkele keren een brede glimlach op mijn gezicht getoverd."