District organiseert wandelingen voor senioren 05 april 2019

Borgerhout organiseert ook dit jaar gratis wandelingen voor senioren. De wandelingen leiden langs de mooiste plekken in en rond Antwerpen. Er zijn zowel korte als lange wandelingen, van 5 tot 12 kilometer, telkens met begeleiding. De eerste wandeling start op 7 mei in Wilrijk. Meer info vind je op wandelaars.borgerhout@hotmail.com of via de seniorenconsulent op het nummer 03/338.17.43. (JAA)