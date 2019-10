Exclusief voor abonnees Disney duwt Facebook uit top 10 waardevolste merken 18 oktober 2019

00u00 0

Mickey Mouse, Donald Duck en co zijn als merk momenteel meer waard dan Facebook. Disney knikkerde de socialenetwerksite uit de top 10 van meest waardevolle wereldmerken. Technologiereuzen Apple, Google, Amazon en Microsoft blijven de jaarlijkse lijst, opgesteld door het marktconsultingbedrijf Interbrand, aanvoeren. Ook de nummer 5 is Amerikaans: Coca-Cola. De acht koplopers wisten allemaal hun positie in de lijst van 2019 te handhaven. Amazon is daarbij voor het tweede jaar op rij overduidelijk de sterkste groeier: zijn merkwaarde ging van zo'n 100 naar 125 miljard dollar. Fastfoodketen McDonald's, komende van 10, neemt nu plek 9 in, waar vorig jaar nog Facebook met een merkwaarde van 39,8 miljard dollar prijkte. Het bedrijf van Mark Zuckerberg donderde door een verlies van 12% in merkwaarde naar plaats 14. In de plaats komt Disney, dat in 2018 nog op 14 stond. Mercedes is het enige Europese merk in de top 10. (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen