Discussie over parkeerplaats eindigt op intensieve zorg 31 december 2018

Een twintiger is zwaargewond in het ziekenhuis beland na een zwaar geval van verkeersagressie in Antwerpen. De aanleiding: een banale ruzie over een parkeerplaats. De twee chauffeurs waren uitgestapt en één van de twee gaf de andere een rake vuistslag. Het 24-jarige slachtoffer viel op de grond en kreeg nog meerdere trappen tegen het hoofd. Pas toen een andere automobilist erbij kwam, gewapend met een metalen buis, stopte de 23-jarige agressor. Hij kon worden ingerekend, zijn slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens psycholoog Leo Kluppels is dergelijke agressie het gevolg van een opeenhoping van stress. "En een banale discussie is dan de trigger." Het merendeel van de verkeersagressoren "zijn mannen tussen 20 en 40 jaar die in het verleden nooit extreem gewelddadig zijn geweest". (PLA/KSN)

