Exclusief voor abonnees Discussie in VS: is hond die IS-leider vatte een hij of zij? 28 november 2019

In de VS woedt er nu ook al een verhit debat over het geslacht van een hond. Niet zomaar een hond, weliswaar. Het gaat over Conan, de Mechelse herder die de leider van Islamitische Staat Abu Bakr Al-Baghdadi in het nauw gedreven heeft. Dat dier heette aanvankelijk een teefje te zijn. Maar nadat president Donald Trump tijdens de ontvangst van Conan op het Witte Huis voortdurend over 'hem' had gesproken, stelde het Pentagon die versie plotseling bij. "Twee bronnen bij Defensie zeggen ons nu dat Conan een reu is", zo meldde ABC-journaliste Elizabeth McLaughlin op Twitter. "Dat zou tot drie keer toe zijn gecheckt." Zelfs dierenartsen mengen zich nu in de discussie, wijzend op een foto waarop Conan heldhaftig én met gespreide achterpoten poseert. "Duidelijk een vrouwtje", luidt het verdict. "Maar Trump kan het blijkbaar echt niet aan om een vrouw een pluim te geven." (GVV)

