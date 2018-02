Discussie eindigt in steekpartij: drie mannen gewond 05 februari 2018

00u00 0

Een 26-jarige uit Zwevegem ligt op de afdeling intensieve zorgen, nadat hij gisterochtend in de Kortrijkse uitgaansbuurt zeven keer gestoken werd met een mes. Het slachtoffer liep een geperforeerde long op. Bij de steekpartij raakten ook twee vrienden van hem gewond. Het incident kwam er na een uit de hand gelopen discussie om een banale reden, opgestart door een groepje jongemannen. De drie vrienden besloten niet te provoceren en probeerden de situatie te ontmijnen. Dat leek ook te lukken. Maar toen twee van hen even later naar buiten gingen om een sigaret te roken, werden ze gevolgd door het groepje. Eén van de belagers trok een mes. De drie mannen probeerden elkaar te beschermen maar liepen uiteindelijk allemaal steekwonden op. Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) tilt zwaar aan de feiten. "De daders zijn goed zichtbaar op beelden van bewakingscamera's in de buurt. Met wat geluk kan dit snel opgehelderd worden", zegt hij. (VHS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN