Discriminatie op werkvloer en bij huisvesting piekt

Cijfers van Unia tonen een stijging in het aantal dossiers rond racisme, zo schrijft 'De Morgen'. Vooral op de werkvloer, maar ook op het vlak van huisvesting zijn de cijfers hoog. Het gelijkekansencentrum vraagt dat de Vlaamse regering alsnog werk maakt van praktijktesten. In 2019 kreeg Unia 13,2% meer meldingen binnen. Als de melder ook actie verwacht en het gaat om een discriminatie waarvoor Unia bevoegd is, dan opent het een dossier. In 2019 ging het zo om 6,9% meer dossiers. De stijging is het sterkst bij discriminatie op basis van raciale criteria, met andere woorden: op basis van huidskleur, afkomst of nationaliteit. Vooral op de arbeidsmarkt en op de werkvloer is er een sterke toename in het aantal dossiers. Ze bereikten in 2019 een nooit eerder gezien niveau: 657 dossiers, 28% meer dan het jaar ervoor. In het domein huisvesting zijn er 276 dossiers geopend, exact even veel als in 2018, maar dat was een recordjaar. Hier draaien de meeste dossiers rond discriminatie op basis van vermogen, gevolgd door raciale criteria en handicap.

