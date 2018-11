Discotheekganger bewusteloos geslagen met hakschoen 12 november 2018

Een 32-jarige man uit Oostende is zaterdagnacht in discotheek Club54 in Oedelem bewusteloos geslagen met een hakschoen. Steve Vermote vierde met vrienden zijn verjaardag in de dancing en botste bij het weggaan op een gevecht buiten. "We probeerden gewoon te passeren, maar plots werd ik uit het niets achteraan aangevallen", zegt hij. "Ik werd pas wakker toen de ambulance en mugdienst er waren, het bloed sijpelde uit mijn hoofd." Naast een gapende wonde houdt de man ook een hersenschudding over aan de aanval. De politie kon twee verdachten weerhouden. Tijdens het tumult op de parking sneuvelden ook enkele autoruiten. (JHM)