Dirk Draulans (61) heeft "een groot bakkes", maar is wél vrouwvriendelijk: "Op één seksfeest ben ik geweest. Degoutant" Dirk Draulans (61) heeft "een groot bakkes", maar is wél vrouwvriendelijk Redactie

24 februari 2018

00u00 0 De Krant De week van Dirk Draulans in twee woorden? Seksfeesten en haatmails. Groot was de publieke verontwaardiging, De week van Dirk Draulans in twee woorden? Seksfeesten en haatmails. Groot was de publieke verontwaardiging, toen de bioloog in 'De Afspraak' het gedrag van gewezen Oxfam-baas Van Hauwermeiren als 'normaal' wegzette . Hij is misbegrepen, zegt hij nu. Neemt niet weg: "Ik zet geen pas achteruit in dit verhaal. Er zullen altijd seksfeesten zijn." En of dat ook iets zegt over Draulans zélf? "Ik ben één van de meest vrouwvriendelijke mannen die er rondlopen."

Het begon allemaal met een stuk in 'Knack', het blad waar Draulans al 30 jaar voor schrijft. Dat seksfeesten iets van alle tijden zijn, poneerde hij. En dat het merkwaardig is, dat een dossier waar acht jaar geleden geen haan naar kraaide, er vandaag voor zorgt dat wereldwijd de ontwikkelingshulp in vraag wordt gesteld. Eén en ander bleef wat onder de radar, tót Draulans het mocht komen uitleggen in 'De Afspraak'. Phara de Aguirre, ook praatgast, viel nét niet van haar stoel. De trein was vertrokken. Draulans heeft het moeten horen.

In z'n kleine hoeve op de boerenbuiten kan hij het zich allemaal niet aantrekken. Vanuit een witte sofa die voor het raam staat, tuurt hij naar het natuurgebied dat hier een paar jaar geleden werd aangelegd ter compensatie van de uitbreiding van de Antwerpen haven. "Zie je die ganzen? Zo véél dit jaar. Duizenden." Achter z'n rug staat een opgezette blauwe reiger: een herinnering aan z'n doctoraat.

Zou je het opnieuw zeggen, als je het kon overdoen?

"Ik vind 'De Afspraak' een goed programma. Maar ik denk niet dat ik het opnieuw zou doen. Het onderwerp is té delicaat. Ik kon in die paar minuten niet de nuances leggen die in 'Knack' wél stonden. Wat ik wou zeggen, was: er zijn acht jaar geleden geen aantoonbare feiten gevonden van wetsovertreding of misbruik. Het is mij een raadsel waarom dat dossier nu plots terug opduikt. Ik zie daar een doordacht manoeuvre in, ontstaan vanuit rechtse hoek in Engeland, bedoeld om de ontwikkelingshulp in diskrediet te brengen. Maar wat sommige mensen blijkbaar hoorden op televisie, was dat ik kindermisbruik verdedig. Wat manifest fout is. Heb ik nooit gezegd."

Wat ze hoorden, is dat je zegt dat seksfeestjes van alle tijden zijn. "Want die mensen moeten zich kunnen ontspannen."

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN