Directrice ontslagen na beschuldiging fraude 29 mei 2018

De directrice van de secundaire school voor buitengewoon onderwijs De Horizon in Aalst (Oost-Vlaanderen) is ontslagen nadat ze beschuldigd werd van fraude. 27 leerkrachten schreven een anonieme brief naar minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en afgevaardigd bestuurder van het Gemeenschapsonderwijs Raymonda Verdyck. Ze gaven ook een interview aan deze krant en legden een bundel van 50 bladzijden op tafel met bewijzen. Ze beschuldigden A.D.B. er onder andere van geld van het schoolfonds voor kansarme kinderen te gebruiken om een smartphone en andere luxeproducten te kopen. Scholengroep Dender ontsloeg de directrice, een beroep bij het GO! haalde niks uit. Ze kan wel nog naar de Raad van State. Of ze ook OCMW-raadslid blijft in Aalst is onduidelijk. Haar partij (Lijst A) geeft haar geen plaats meer op de lijst, maar heeft nog niet beslist over haar OCMW-mandaat. (RLA)

