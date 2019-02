Directrice leest stakers de les 19 februari 2019

De directrice van het Kortrijkse AZ Groeninge heeft de naam een harde tante te zijn. Die reputatie deed ze gisteren alle eer aan toen het personeel van de spoeddienst enkele minuten het werk neerlegde omdat ze de werkdruk beu zijn. Ze vinden het niet fair dat van de 32 voltijdse werknemers die het ziekenhuis aanwerft niemand naar de spoed komt. Zonder verpinken veegde ze hen de mantel uit. "Júllie zijn niet bereid om met ons te praten. Het is een blaam voor medewerkers die wél hun best doen. Breng het ziekenhuis niet in gevaar" , richtte directrice Inge Buyse zich als een soort schooljuf tot haar 'stoute leerlingen'. "We kunnen de veiligheid niet meer garanderen", reageren de personeelsleden. "Of moeten er eerst doden vallen? De wachttijden lopen soms op tot tien uur, ook voor ernstige zaken." (LPS)

HLN