Directrice: “Anuna spijbelde niet voor bezoek aan Parijs” BSB

23 februari 2019

00u00 15 De Krant Door haar bezoek aan Parijs gisteren was Anuna deze week dus twee dagen afwezig op school. "Maar ze heeft helemaal niet gespijbeld", corrigeert haar directrice Jessie Feyen van het Koninklijk Atheneum in Mortsel.

"Ze bracht me in het begin van de week al op de hoogte dat ze werd uitgenodigd om samen met andere Europese klimaatgezichten deel te nemen aan een gemeenschappelijk evenement in Parijs. Zoals het schoolreglement voorschrijft, kan voor zulke activiteiten uitzonderlijk toestemming gegeven worden. Verder worden er goede afspraken gemaakt met Anuna over het inhalen van de gemiste leerstof", benadrukt Feyen.

"Ze wordt daarbij, net als alle leerlingen die nood hebben aan extra ondersteuning, door onze interne leerlingenbegeleider opgevolgd. Op woensdagnamiddag geeft een aantal geëngageerde leerkrachten bovendien bijles aan de leerlingen die deelnemen aan de klimaatacties. Anuna is daar steevast aanwezig. Ze zal ook op een reglementaire manier examens afleggen. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de klimaatbrossers niet kunnen slagen dit jaar.”