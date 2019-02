Directeur Tienpondt uit 'De Collega's' overleden 21 februari 2019

De Antwerpse acteur Robert 'Bob' Van Der Veken is afgelopen maandag overleden. Dat raakte gisteren bekend. Van Der Veken, die vooral bekend werd als directeur Paul Tienpondt uit 'De Collega's' werd 90 jaar. Volgens zijn weduwe wilde Van Der Veken liever niet dat er veel ruchtbaarheid aan z'n dood werd gegeven. Naast de rol van eeuwige sigaarrokende directeur - 'den Tientonner' - zullen oudere kijkers hem mogelijk ook herinneren van zijn rol in de film 'De Witte van Sichem'. Later speelde hij vooral gastrollen, onder meer in 'Wittekerke', 'Spoed', 'De Kotmadam', 'Lili en Marleen', 'Matroesjka's' en 'F.C. De Kampioenen'. Naast zijn rollen op het witte doek en het kleine scherm stond Van Der Veken ook regelmatig op het podium. Het laatst was dat eind 2006 voor het stuk 'The Red Star Line' van theater Zeemanshuis. Op zijn 78ste (na 60 jaar) nam hij afscheid van het podium.

