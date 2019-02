Directeur Europese Commissie krijgt 4 jaar voor verkrachting 19 februari 2019

Een directeur bij de Europese Commissie is tot vier jaar cel veroordeeld voor de verkrachting van een jonge juriste in september 2015. De 51-jarige man, die een hoge functie bekleedde binnen de Europese Commissie, gaf op 11 september 2015 een kleine receptie voor zijn medewerkers op zijn kantoor. Het slachtoffer had die receptie eventjes bijgewoond, maar was snel naar haar desk teruggekeerd. Later die dag werden zij en drie andere secretaressen door de directeur uitgenodigd voor een borrel, opnieuw in zijn kantoor. Tijdens die bijeenkomst had de man de vrouw reeds bepoteld. Na afloop van de receptie ging ze haar spullen ophalen in haar bureau. De directeur sloot haar op en vergreep zich aan haar. De man ontkende alles. Daardoor besloot de rechter hem geen uitstel te verlenen voor een deel van de straf. Hij gaat in beroep tegen het vonnis. (WHW)

