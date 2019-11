Exclusief voor abonnees Directeur Dossinkazerne stapt op 05 november 2019

Christophe Busch (42) stapt op als algemeen directeur van de Kazerne Dossin in Mechelen, het museum en onderzoekscentrum rond de Holocaust en mensenrechten in ons land. Busch en het bestuur van de kazerne zijn het oneens over een aantal zaken. Zo wijst hij erop dat het bestuur "de ruimte tot verbinding telkens weer inperkte en uitholde". Voorts klaagt hij over "een communicatiestijl die niet langer te verzoenen is met mijn visie op leiderschap". Busch werd in 2012 zakelijk leider van het museum Kazerne Dossin, in 2016 werd hij er algemeen directeur. De kazerne Dossin werd tijdens de WO II door de Duitse bezetter gebruikt als doorgangskamp om Joden en zigeuners te transporteren naar Auschwitz. Vanuit de Mechelse kazerne werden 25.484 Joden en 352 zigeuners gedeporteerd. Minder dan vijf procent van hen keerde terug.

