Exclusief voor abonnees Directe vluchten uit Italië weer welkom in Spanje 20 mei 2020

00u00 0

Spanje laat rechtstreekse vluchten uit Italië weer toe. Die waren gestaakt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Mensen die aankomen in Spanje moeten wel, net als andere bezoekers uit het buitenland, twee weken in isolatie zolang de noodtoestand van kracht blijft. De Spaanse minister van Transport José Luis Ábalos kondigde maandag aan dat het toerisme naar Spanje vanaf eind juni weer op gang zal worden gebracht. De toeristische sector is goed voor 12% van de Spaanse economie. In Italië zijn maandag versoepelingen ingegaan van de strenge coronamaatregelen. Spanje en Italië horen bij de zwaarst getroffen landen.