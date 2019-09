Exclusief voor abonnees Diplomaten opnieuw doelwit van cyberspionage 04 september 2019

Opnieuw zijn Belgische diplomaten het doelwit geworden van cyberspionage. Op computers van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd 'malware' aangetroffen. De militaire inlichtingendienst ADIV heeft de software onderzocht. Malware wordt gebruikt om computersystemen te verstoren of toegang te krijgen tot gevoelige informatie. "Alles wijst op een buitenlandse overheid", reageert de militaire inlichtingendienst. Er wordt benadrukt dat er geen informatie gestolen is. Buitenlandse Zaken had in 2011 en 2014 al te kampen met geavanceerde cyberaanvallen. Vorig jaar ontdekte het departement al een computer die besmet was met malware. Enkele maanden later kwam een tweede geval aan het licht en in de voorjaar was het opnieuw prijs. De inlichtingendienst is er zeker van dat er een verband is tussen de aanvallen.

