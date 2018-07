Diplomaat Iraanse ambassade gaf koppel uit Wilrijk springstof voor grote aanslag PLA/SRB/GVV/SBS

03 juli 2018

00u00 0 De Krant Een koppel uit Wilrijk is in Brussel onderschept met een halve kilo springstof in hun auto. De Belgische terreurverdachten Amir S. (38) en Nasimeh N. (33) wilden hun bom in Parijs laten ontploffen in een groep van 25.000 mensen die fan zijn van een Iraanse oppositiebeweging. De betrokkenheid van een diplomaat wijst op inmenging van het Iraanse regime.

Met 500 gram springstof en een ontstekingsmechanisme in een toilettas reden Nasimeh N. en Amir S. zaterdag richting Villepinte, net buiten Parijs. Met een zelfgemaakte bom wilden de twee Belgen van Iraanse afkomst een aanslag plegen op een congres van de Iraanse oppositiebeweging MEK in Parijs. Op dat jaarlijkse event kwamen 25.000 aanwezigen luisteren naar sprekers als oud-burgemeester van New York Rudolph Giuliani.

Telefoontaps

De springstof - het uiterst krachtige en onstabiele TATP dat de terroristen op 22 maart 2016 ook al bij de aanslagen in Brussel gebruikten - maakte het koppel niet zelf. Ze kregen het volgens het Duitse 'Bild' van de Iraanse diplomaat Assadollah A. Hij werkt op de Iraanse ambassade van Wenen én is een medewerker van de Iraanse geheime dienst. Hij ontmoette Nasimeh N. en Amir S. in Luxemburg, waar hij hen het springtuig gaf. Een goede bron bevestigt aan onze redactie dat het koppel inderdaad naar het buitenland ging om de springstof op te halen.

Toen Nasimeh N. en Amir S. in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe werden onderschept door de speciale eenheden van de lokale politie, waren ze al op weg naar Parijs. Vermoedelijk werden ze gevat op basis van informatie uit telefoontaps en surveillance-operaties. De ontmijningsdienst van het leger maakte de bom in de Mercedes onschadelijk. Het koppel uit Wilrijk werd opgepakt.

Handlanger

Volgens verschillende bronnen zou Nasimeh N. uitvoerige verklaringen hebben afgelegd aan de Belgische politie. Ze bevestigde dat ze op weg was naar het congres in Parijs. Op basis van de informatie die het Belgisch gerecht had verzameld, konden de Duitse veiligheidsdiensten diplomaat Assadollah A. op een snelwegparking arresteren. In Frankrijk vatte de politie een andere mogelijke handlanger - de 54-jarige Merhad A. Het federale parket vraagt hun uitlevering.

Bolwerk

Verschillende bronnen binnen de veiligheidsdiensten benadrukken dat het Belgische stel geen moslimterroristen zijn zoals we die kennen van Islamitische Staat. Mede door de betrokkenheid van een diplomaat lijkt het erg waarschijnlijk dat het Iraanse regime de aanslag bestelde. De ambassade in Wenen, waar Assadollah A. werkzaam was, staat bekend als bolwerk van de Iraanse inlichtingendiensten op Europese bodem. De Iraanse regering ziet de MEK - ook wel bekend als de Volksmoedjahedien - als een terreurbeweging. Volgens terrorisme-expert Claude Moniquet is de strijd tegen de oppositie een prioriteit van het Iraanse regime. Hij denkt dat de geplande aanslag een reactie is op de beslissing van president Donald Trump om het nucleair akkoord met Iran op te blazen.

Het federaal parket benadrukt dat de speurders momenteel geen informatie hebben over een dreiging in ons land. Daarom blijft het dreigingsniveau in België ongewijzigd. Het onderzoek is nog niet afgesloten. De Antwerpse onderzoeksrechter die gespecialiseerd is in terrorisme liet na de arrestatie van het koppel uit Wilrijk nog huiszoekingen uitvoeren in Wilrijk, Boom, Ukkel, Bergen en Leuze-en-Hainaut. Of daar explosieven, wapens of ander bewijsmateriaal is gevonden wilde het federaal parket gisteren niet kwijt. Nasimeh N. en Amir S. zijn in verdenking gesteld van poging tot terroristische moorden en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Zij zitten nog zeker tot vrijdag in de cel. Dan beslist de raadkamer of ze langer aangehouden blijven.

Onschendbaarheid opheffen

Voorlopig geniet diplomaat Assadollah A. nog van onschendbaarheid, maar Oostenrijk heeft aan Teheran gevraagd die onschendbaarheid op te heffen. Dat heeft het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag gezegd. Aan Iran is gevraagd "de onschendbaarheid van de Iraanse diplomaat" op te heffen die zaterdag in Duitsland werd opgepakt, zei een woordvoerder van het ministerie.