Exclusief voor abonnees Diplomaat bevestigt druk Trump op Oekraïne 24 oktober 2019

00u00 0

In de VS heeft waarnemend ambassadeur in Oekraïne William Taylor een belastende verklaring afgelegd over president Donald Trump. Volgens Taylor, een ervaren diplomaat die de ambassadeursfunctie vervult sinds Trump de vorige de laan uitstuurde, heeft Trump aan het verstrekken van militaire hulp aan Oekraïne voorwaarden verbonden. Zo werd de Oekraïense president onder druk gezet om een openlijke verklaring af te leggen dat het land een corruptie-onderzoek zou starten naar Joe Biden en diens zoon Hunter. "In augustus en september van dit jaar raakte ik steeds meer bezorgd dat onze relatie met Oekraïne fundamenteel wordt ondermijnd door een informeel kanaal van Amerikaanse beleidsmakers en door het achterhouden van vitale veiligheidshulp vanwege binnenlandse politieke redenen", verklaarde Taylor.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen