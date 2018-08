Dion Beukeboom rijdt vijfde snelste uurrecord ooit 23 augustus 2018

Respect! Dion Beukeboom (29) kan loeiend hard met een fiets rijden. Maar om Sir Bradley Wiggins het werelduurrecord te ontfutselen ging het gisteravond, 1.887 meter hoog op de Velodromo Bicentenario in Aguascalientes (Mexico) helaas niet hard genoeg. Alle wetenschappelijke benadering van coach Jim van den Berg ten spijt bleek 'Breaking The Impossible' - zoals het jaarproject werd benoemd - gewoon... onmogelijk. Met een reuzenverzet van 58x14 kwam de 29-jarige, boomlange Amsterdammer (2m01, 88 kg) van het continentale Vlasman Cycling Team op de snelste wielerbaan ter wereld nooit in de buurt van Wiggo's 54,526 km/u. De drievoudige Nederlandse kampioen achtervolging boette al na een derde van zijn moordend uur ronde na ronde aan snelheid in, verdapperde nog even in het slotkwartier, maar strandde uiteindelijk op 52 kilometer en 757 meter. Een afstand waarmee hij zich op de recordtabel volgens de nieuwe UCI-reglementen van 2014 (waarbij een fiets met aerodynamische kenmerken is toegestaan maar wel moet voldoen aan de voorschriften voor andere baandisciplines zoals individuele achtervolging) op plaats vijf nestelde, mooi tussen Alex Dowsett (52,937) en Rohan Dennis (52,491) in. Beukeboom reageerde achteraf bijzonder ontgoocheld. "Mijn voorbereiding was perfect, maar dit is niet waar ik een heel jaar voor getraind heb en waarvoor ik naar Mexico ben gekomen. Ik denk dat ik beter moet kunnen, maar vandaag is het wat het is. Mijn lichaam werkte niet helemaal mee. Dat is balen." (JDK)