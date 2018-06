Dinsdag alles of niets 23 juni 2018

Feest in Abuja én Buenos Aires. Want dankzij de 2-0 maakt zowel Nigeria als Argentinië nog kans op een plaatsje in de achtste finale. Sint-Petersburg maakt zich dinsdag op voor een clash. Nigeria-Argentinië wordt een knock-outwedstrijd in de groepsfase.

