Dinamo Kiev onderuit tegen Shakhtar, 40.000 fans tegen Club

Als Club Brugge een matige generale repetitie kende voor de match van morgen, wat dan gezegd van tegenstander Dinamo Kiev? De Oekraïense vicekampioen ging in het eigen Olympisch Stadion onderuit tegen aartsrivaal Shakhtar Donetsk, een nederlaag die de druk op Dinamo voor de return van morgen meteen verhoogt. Kiev toonde zich kwetsbaar achterin. Na de vroege 0-1 trof Shakhtar ook nog de paal. Nieuwkomer Gerson Rodriguez, vorige dinsdag nog ingevallen in Brugge, zorgde kort voor de rust voor de gelijkmaker, maar na de pauze ging Kiev alsnog onderuit (1-2). Rust was er voor Verbic en Karavajev, die morgen beiden aan de aftrap verwacht worden. Buyalski bleef geblesseerd aan de kant en is twijfelachtig. Tsygankov begon voor het eerst in de basis, terwijl ook Shepelev opnieuw fit is en morgen zal spelen. Centrumspits Biesiedin, die oog in oog met Mignolet miste, viel zelfs naast de selectie. Rodriguez en Sol zijn de centrumspitsen die morgen zullen worden ingezet. Bij Dinamo verwacht men dat ongeveer 40.000 van de 70.000 zitjes ingenomen zullen zijn. (TTV)

