Dina trekt deur bij VIER achter zich dicht 26 mei 2020

Ondanks corona belooft het een erg druk jaar te worden voor Dina Tersago. In het najaar presenteert ze op VTM samen met An Lemmens het nieuwe seizoen van 'Boer zkt. vrouw: home sweet home' en nu is er dus ook het nieuwe programma met Andy Peelman. Logisch dan ook dat Dina straks niet meer zal te zien zijn als gastvrouw van het VIER-programma 'Blind gekocht'. De voormalige Miss België was wél nog te zien in het oproepfilmpje voor nieuwe kandidaten - meteen haar laatste wapenfeit voor de zender. (MC)

