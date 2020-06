Exclusief voor abonnees Dimitrov test positief op corona op toernooi Djokovic 22 juni 2020

Vorige week stond hij nog jolig feest te vieren met Djokovic en anderen tijdens de Adria Tour in Belgrado, afgelopen weekend testte Grigor Dimitrov (ATP 19) positief op corona en moest hij forfait geven voor de etappe in Zadar. De finale van deze Balkan-tour in Kroatië werd geannuleerd, iedereen die in contact was gekomen met Dimitrov werd getest, maar angst regeerde onder de vele deelnemers en toeschouwers - in Belgrado vorige week kwamen meer dan 4.000 toeschouwers kijken naar het spektakel. Dimitrov reisde ondertussen terug naar Monte Carlo, maar de schade was aangericht. De Bulgaar deed de voorbije tien dagen mee aan heel wat extrasportieve activiteiten zoals een voetbal- en een basketbalmatch waarin hij meermaals Djokovic en andere collega's omhelsde. De Servische nummer één, organisator van de Adria Tour, meldde eerder in de week nog dat hij gewoon de coronarichtlijnen van de regering volgde, maar dit voorval voorspelt toch niet veel goeds voor een herneming van het tenniscircuit. (FDW)

