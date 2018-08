Dimitrov heeft genoeg van Wawrinka 28 augustus 2018

Grigor Dimitrov (ATP 8) zal blij zijn dat het volgende grandslamtoernooi pas over bijna vijf maanden in Australië plaatsvindt en hij dus even niet meer met Stan Wawrinka (ATP 101) hoeft geconfronteerd te worden. De Bulgaar verloor gisteren, net zoals op Wimbledon, in de eerste ronde met 3-6, 2-6, 5-7 van de drievoudige grandslamwinnaar. Wawrinka was heel blij met deze zege (foto), het was dan ook zijn eerste succes op de US Open sinds zijn titel in 2016. Een knieoperatie het jaar nadien zorgde ervoor dat hij pas nu weer een beetje boven water lijkt te komen. Wawrinka speelt in de tweede ronde tegen de Franse kwalificatiespeler Ugo Humbert (ATP 139). (FDW)

