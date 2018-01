Dimitri Vegas speelt mee in nieuwste film JCVD 00u00 0

Het gaat hard voor Dimitri Vegas. Na een rol in 'Patser' - samen met broer Mike - en één in de zombiefilm 'Rise of the Living Dead' mag hij nu naast Jean-Claude Van Damme spelen in 'The Bouncer'. De dj leert momenteel de scripts vanbuiten en oefent op een perfecte Engelse uitspraak, want eind deze maand gaan de opnames van de actiethriller al van start. Van Damme speelt daarin een buitenwipper - een 'bouncer', dus - van een nachtclub. Na een aanvaring met een klant belandt hij in de gevangenis, waardoor zijn 8-jarige dochter in een pleeggezin wordt geplaatst. Tot Interpol hem rekruteert voor een undercoveropdracht. Welke rol Vegas vertolkt in 'The Bouncer' is nog niet duidelijk. Het is overigens niet de eerste keer dat de twee samenwerken. Eerder was de 'Muscles from Brussels' al te zien in de videoclip van 'The Hum', de hit van Vegas en Mike uit 2015. (MVO)

