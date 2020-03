Exclusief voor abonnees Dimitri Vegas & Like Mike draaien in Disneyland 02 maart 2020

Het Franse driedaagse dancefestival Electroland, begin juli in Disneyland Paris, kleurt Belgisch. Amper twee weken vooraleer Dimitri Vegas & Like Mike op de Main Stage van Tomorrowland staan, openen de twee dj's én Disneyfans het festival als headliner op de eerste avond. Twee jaar geleden sloten ze Electroland nog af met een aangepaste set met Disney-invloeden, en natuurlijk ook hun remix van de 'Pirates of the Caribbean'-soundtrack. "Als kleine jongens kwamen we vaak met onze ouders naar het Franse park en het is maf om hier nu, na zoveel jaar, te mogen draaien", klonk het toen bij Dimitri, die de grootste Disneyfan is van de twee. Ook Anouk Matton, zijn echtgenote, speelt een set op de openingsavond van Electroland, net als Lost Frequencies. (CD)

